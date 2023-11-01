daryatsarskaya

Ищем фрилансеров для улучшения репутации мобильного приложения. Задача включает написание и публикацию отзывов. Предлагайте свою цену за работу за один отзыв.
Наполнение сайтов15 заявок
Закрыт
год назад
Ищем фрилансеров для улучшения репутации мобильного приложения. Задача включает написание и публикацию отзывов. Предлагайте свою цену за работу за один отзыв.
Ищется копирайтер для написания коротких новостей по заданному техническому заданию. Ожидается предложение цены на 1000 знаков без пробелов. Рассматривается возможность долгосрочного сотрудничества.
Требуется написать уникальные положительные отзывы для множества сайтов с внутренними страницами. Отзывы необходимо разместить также на сторонних ресурсах, включая Яндекс. Укажите цену за один отзыв.