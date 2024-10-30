Требуется расшифровка видеоролика

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт27 заявок270 просмотров

Всем привет! Нужна расшифровка видео, интервью. Нужно расшифровать как можно быстрее. Можно исполнителям без опыта в том числе. Оплату обговорим

6 месяцев назад
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