Необходимо выполнить транскрибацию 60-минутного видео в текст с объемом 16040 символов. После завершения требуется проверить текст на наличие ошибок. Все материалы будут предоставлены. Укажите ориентировочную стоимость за минуту транскрибации и за минуту с проверкой.