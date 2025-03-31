Необходимо расшифровать 3 интервью. Ожидаются предложения по срокам выполнения и стоимости услуги. Опыт работы не является критерием для участия в заказе.
Транскрибация ауди/видео
Расшифровка аудио записи на тему автомобилей, цены предлагайте в откликах, по срокам согласуем.
Заявки фрилансеров
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