Перевод аудиофайла в текст

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Открыт33 заявки323 просмотра

Нужно переводить в текст 10 минутные ,качественные аудио

За каждое 800 р оплата

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