Необходима дословная транскрибация 35-минутной видеозаписи на русском языке. Качество звука хорошее, речь разборчивая. Требуется точная передача сказанного без сокращений и указание говорящих. Готовый текст должен быть предоставлен в формате .docx или .txt.
Перевод аудиофайла в текст
Нужно переводить в текст 10 минутные ,качественные аудио
За каждое 800 р оплата
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Транскрибация11 заявокЗакрыт21 день назад
Необходимо выполнить расшифровку интервью. Оплата и сроки выполнения будут согласованы с исполнителем. Ожидается качественная и точная транскрибация. Подробности обсуждаются в процессе.Транскрибация44 заявкиЗакрыт6 часов назад
Требуется расшифровка аудиозаписи обычного интервью. Исполнитель согласует цену и сроки выполнения работы. Необходима точная и качественная транскрипция.Транскрибация7 заявокЗакрыт10 дней назад
Требуется расшифровать 3 видео интервью. Оплата и сроки выполнения будут согласованы с исполнителем. Необходимо обеспечить точность и качество транскрибации.Транскрибация11 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо расшифровать два видео. Цены и сроки будут обсуждены с исполнителем. Открыты для новичков, готовых к выполнению задачи. Подавайте заявки.Транскрибация17 заявокЗакрытмесяц назад
Ищем специалиста для расшифровки видео интервью, связанного с тематикой телефонов. Обсуждение сроков и условий оплаты будет проходить с исполнителем. Необходимо обеспечить точность и качество транскрибации.Транскрибация25 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется расшифровка нескольких видео длительностью от 70 до 110 минут. Оплата и сроки выполнения согласуются с исполнителем. Открыты для новичков.Транскрибация37 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется расшифровка четырех видеороликов. Ожидается точная транскрибация с возможностью обсуждения цены и сроков выполнения с исполнителем. Идеально подойдет для специалистов в области транскрибации и обработки видео.Транскрибация31 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $10
Необходимо напечатать текст с аудио записи. Требуется качественная транскрибация, с точным соблюдением содержания аудио файла. Подходят фрилансеры с опытом работы в данной области.Транскрибация88 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется оцифровка рукописного текста на английском языке. Необходимо выполнить транскрибацию, чтобы подготовить текст для дальнейшего использования. Обеспечить точность и соответствие оригиналу.Транскрибация1 исполнительЗавершен3 месяца назад