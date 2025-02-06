Оцифровка рукописного текста

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен22 заявки101 просмотр

Необходимо оцифровать рукописный текст на английском языке.

Английский язык
3 месяца назад
monstr1k
Сергей 
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11 часов назад

Выбранный исполнитель

everlend
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