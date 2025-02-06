Необходимо выполнить транскрибацию 60-минутного видео в текст. Работа включает точное слово в слово изложение диалога, который ведут два человека. Важна высокая точность и внимание к деталям.
Оцифровка рукописного текста
Необходимо оцифровать рукописный текст на английском языке.
Выбранный исполнитель
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