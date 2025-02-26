Необхідно дослівно переписати 10-хвилинний аудіозапис інтерв'ю в текст на українській мові. Важливо дотримуватись уважності та грамотно оформлювати усне мовлення. Зразок формату буде надано. Завдання є терміновим.
Транскрибация
Указывайте, пожалуйста, свои цены
Видео для транскрибации на 60 минут, есть также аудио, которые нуждаются в транскрибации
Заявки фрилансеров
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