Транскрибация

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Открыт11 заявок79 просмотров

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Видео для транскрибации на 60 минут, есть также аудио, которые нуждаются в транскрибации

Транскрибация аудиоТранскрибация видео
день назад
Камилла
3 дня в сервисе
Была
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
35 лет
3 часа в сервисе
Была
43 минуты назад
3 часа назад
Ольга
 
51 год
день в сервисе
Была
6 часов назад
7 часов назад
Инна
 
42 года
месяц в сервисе
Была
27 минут назад
20 часов назад
Анна
 
27 лет
день в сервисе
Была
день назад
день назад
Марія
 
35 лет
18 дней в сервисе
Была
5 часов назад
день назад
Юлия
 
20 лет
23 дня в сервисе
Была
день назад
день назад
Демид
 
29 лет
3 дня в сервисе
Был
11 часов назад
день назад
Любов
 
52 года
год в сервисе
Была
3 часа назад
день назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
21 отзыв
день назад
Ирина
 
56 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
89 отзывов
день назад
Олеся
 
28 лет
13 дней в сервисе
Была
час назад
день назад