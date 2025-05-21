Шукається вебдизайнер/фронтенд-розробник для створення інтерактивної платформи, де користувачі можуть ділитися своїми історіями війни. Необхідно розробити дизайн у Figma, створити графічні елементи, реалізувати сайт на HTML/CSS/JavaScript з інтерактивними функціями. Проект має важливе значення для колективної пам'яті та емоційного впливу.
Редизайн шапки сайта
Нужно сделать более современной и "легкой" шапку сайта Moldfootball.com.
📅 Срок проведения конкурса: до 10 июня
💰 Победителю - $120
✅ Что нужно сделать:
- Освежить шапку сайта на ПК и мобильной версии
- Предложить логичное и компактное размещение логотипа, меню, языков и соцсетей
- Предложить цветовые решения в рамках нынешних цветов
- Не перегружать дизайн
- Осовременить блок анонса матчей
🧾 Техническое задание:
Моб версия:
- Верхняя (бордовая) строка остается там же. Поиск тоже. Но выбор языков переносим в другое место шапки, чтобы заголовок вместился по-максимуму.
- Дополнительное меню «Конкурс», «Реклама» и т.д. убираем в гамбургер. Выпадающее меню "Чемпионаты, Сборные, Еврокубки" и соцсети редизайним.
- Логотип. Очень желательно оставить где-то слоган или более короткий слоган: «Основан в 2000-м году». Отказаться от слогана только в крайнем случае.
- Анонс матчей осовремениваем/освежаем
ПК версия:
- Все элементы, указанные выше, аналогично убираем или оставляем или переносим.
- Блок ТОП-3 новостей в принципе мне нравится, но можно немного осовременить.
📦 Что от вас нужно:
- Макеты в Figma (или в PSD) Десктопной и мобильной версии
Адрес сайта: https://moldfootball.com
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