# 1 — $ 120

Нужно сделать более современной и "легкой" шапку сайта Moldfootball.com.

📅 Срок проведения конкурса: до 10 июня

💰 Победителю - $120

✅ Что нужно сделать:

- Освежить шапку сайта на ПК и мобильной версии

- Предложить логичное и компактное размещение логотипа, меню, языков и соцсетей

- Предложить цветовые решения в рамках нынешних цветов

- Не перегружать дизайн

- Осовременить блок анонса матчей

🧾 Техническое задание:

Моб версия:

- Верхняя (бордовая) строка остается там же. Поиск тоже. Но выбор языков переносим в другое место шапки, чтобы заголовок вместился по-максимуму.

- Дополнительное меню «Конкурс», «Реклама» и т.д. убираем в гамбургер. Выпадающее меню "Чемпионаты, Сборные, Еврокубки" и соцсети редизайним.

- Логотип. Очень желательно оставить где-то слоган или более короткий слоган: «Основан в 2000-м году». Отказаться от слогана только в крайнем случае.

- Анонс матчей осовремениваем/освежаем

ПК версия:

- Все элементы, указанные выше, аналогично убираем или оставляем или переносим.

- Блок ТОП-3 новостей в принципе мне нравится, но можно немного осовременить.

📦 Что от вас нужно:

- Макеты в Figma (или в PSD) Десктопной и мобильной версии

Адрес сайта: https://moldfootball.com