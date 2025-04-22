Ищется дизайнер для разработки интерфейса Web App приложения в Telegram. Необходимо создать современный и удобный дизайн, адаптированный для мобильных устройств.
UX/UI-дизайнер для мобильного приложения на короткий проект
Ищем UX/UI-дизайнера для стартапа в сфере outdoor & travel, который займется построением логики экранов, переходов и структуры мобильного приложения. Необходимо создать wireframes и работать совместно с фаундерами. Проект на 3 рабочих дня с оплатой $300. Возможность продолжить работу и стать ключевым дизайнером проекта.
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