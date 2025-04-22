UX/UI-дизайнер для мобильного приложения на короткий проект

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Открыт8 заявок16 просмотров

Ищем UX/UI-дизайнера для стартапа в сфере outdoor & travel, который займется построением логики экранов, переходов и структуры мобильного приложения. Необходимо создать wireframes и работать совместно с фаундерами. Проект на 3 рабочих дня с оплатой $300. Возможность продолжить работу и стать ключевым дизайнером проекта.

UI/UXДизайн мобильных приложений
день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
6 отзывов
5 часов назад
Кристина
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
10 часов назад
1 отзыв
10 часов назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
17 минут назад
131 отзыв
день назад
#1
Дизайн мобильных приложений
Алена
 
35 лет
3 месяца в сервисе
Была
день назад
день назад
Екатерина
 
25 лет
день в сервисе
Была
5 часов назад
день назад
Ирина
 
18 лет
2 года в сервисе
Была
3 часа назад
1 отзыв
день назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
169 отзывов
день назад
Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
2 отзыва
день назад