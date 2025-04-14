Требуется UI/UX-дизайнер для создания дизайна мобильного приложения (6 экранов) для полевых сотрудников. Приложение должно упрощать сбор отчетности на объектах. Сроки: три экрана до 10:00 17 апреля, полный дизайн до 19 апреля. Бюджет - 80 USD. Без сложного функционала, максимальная простота и интуитивность.