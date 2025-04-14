Дизайнер мобильных приложений с опытом в UI/UX

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Открыт2 заявки13 просмотров

Ищу дизайнера мобильных приложений со знанием прототипирования и опытом в UI/UX.

UI/UXДизайн мобильных приложений
13 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
131 отзыв
12 часов назад
#1
Дизайн мобильных приложений
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
13 часов назад