Требуется разработать несколько 3D-объектов, похожих на пеньки и сломанные бревна, для использования в игре. Необходимо предоставить прайс за одну единицу и примеры выполненных работ.
Скульптинг персонажа
Ищем специалиста по скульптингу (sculpting) в Blender для творческой задачи. Нужно создать 3D-модель любого объекта в Blender с использованием инструментов лепки. Тематика свободная — вы можете выбрать:
игрового или мультяшного персонажа,
животное,
любой другой объект (фэнтези, техника, существо и т.п.).
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