Создать на HTML/CSS/JS лэндинг.

И на сайте должны будут созданы такие технические задачи:

- должна быть анимация и интерактив (Анимированная линия проходит через некоторые экраны. Линия реагирует на скролл: перемещается/анимируется в зависимости от скролла секции)

- scroll snap-to-section

- фоновое видео

- так же нужна адаптация под мобильные устройства

- и картинки и видео должны быть оптимизированы.