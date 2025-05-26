Шукаємо фрілансера для створення інтернет-магазину на WordPress, орієнтованого на продаж пластикових вікон і дверей. Сайт має бути адаптивним, швидким і SEO-оптимізованим. Необхідний функціонал: каталог товарів з фільтрами, конфігуратор товару, інтеграція з оплатою онлайн, мультимовність, блог та ін. Проект планується завершити за 4–6 тижнів.
Создать лэндинг
Создать на HTML/CSS/JS лэндинг.
И на сайте должны будут созданы такие технические задачи:
- должна быть анимация и интерактив (Анимированная линия проходит через некоторые экраны. Линия реагирует на скролл: перемещается/анимируется в зависимости от скролла секции)
- scroll snap-to-section
- фоновое видео
- так же нужна адаптация под мобильные устройства
- и картинки и видео должны быть оптимизированы.
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