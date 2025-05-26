Создать лэндинг

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Открыт8 заявок38 просмотров

Создать на HTML/CSS/JS лэндинг.
И на сайте должны будут созданы такие технические задачи:
- должна быть анимация и интерактив (Анимированная линия проходит через некоторые экраны. Линия реагирует на скролл: перемещается/анимируется в зависимости от скролла секции)
- scroll snap-to-section
- фоновое видео
- так же нужна адаптация под мобильные устройства
- и картинки и видео должны быть оптимизированы.

CSSHTMLJavaScriptАдаптивная версткаВерстка лендингов
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