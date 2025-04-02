🔍 Шукаємо фрілансера для створення інтернет-магазину на WordPress (вікна та двері)

Шукаємо досвідченого фрілансера-програміста / WordPress-розробника для створення сучасного інтернет-магазину з продажу пластикових вікон і дверей.

📌 Основна інформація:

📦 Тематика: продаж пластикових вікон і дверей

🛒 Платформа: WordPress

🎯 Приклад, на який орієнтуємось: https://www.nordiskafonster.se

🌐 Сайт має бути адаптивним, швидким, SEO-оптимізованим і з можливістю подальшого масштабування

📋 Функціонал, який нам потрібен:

Каталог товарів з фільтрами (тип виробу, розміри, колір, скло, відкривання тощо)

Конфігуратор товару (за зразком прикладу сайту)

Інтеграція з оплатою онлайн (Stripe, PayPal, інше)

Мультимовність (мінімум дві мови: польська/іспанська

SEO-дружня структура сайту

Блог/новини

Сторінки "Про нас", "Контакти", "Політика конфіденційності", "Гарантія" тощо

Оптимізація швидкості завантаження

💡 Буде перевагою, якщо ви:

Маєте приклади схожих проєктів (особливо вікна, двері, будівництво)

Вмієте працювати з кастомними конфігураторами (змінні атрибути, ціни в реальному часі)

Пропонуєте UX/UI рішення

Можете надати базову технічну підтримку після запуску

📅 Терміни: бажано завершити проєкт за 4–6 тижнів

💰 Бюджет: обговорюється індивідуально, залежно від досвіду та обсягу робіт

📨 Якщо вас зацікавив проєкт — будь ласка, надішліть: