Інтернет магазин по продажу вікон на Wordpress

$345
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт13 заявок40 просмотров

🔍 Шукаємо фрілансера для створення інтернет-магазину на WordPress (вікна та двері)

Шукаємо досвідченого фрілансера-програміста / WordPress-розробника для створення сучасного інтернет-магазину з продажу пластикових вікон і дверей.

📌 Основна інформація:

  • 📦 Тематика: продаж пластикових вікон і дверей

  • 🛒 Платформа: WordPress 

  • 🎯 Приклад, на який орієнтуємось: https://www.nordiskafonster.se

  • 🌐 Сайт має бути адаптивним, швидким, SEO-оптимізованим і з можливістю подальшого масштабування

📋 Функціонал, який нам потрібен:

  • Каталог товарів з фільтрами (тип виробу, розміри, колір, скло, відкривання тощо)

  • Конфігуратор товару (за зразком прикладу сайту)

  • Інтеграція з оплатою онлайн (Stripe, PayPal, інше)

  • Мультимовність (мінімум дві мови: польська/іспанська

  • SEO-дружня структура сайту

  • Блог/новини

  • Сторінки "Про нас", "Контакти", "Політика конфіденційності", "Гарантія" тощо

  • Оптимізація швидкості завантаження

💡 Буде перевагою, якщо ви:

  • Маєте приклади схожих проєктів (особливо вікна, двері, будівництво)

  • Вмієте працювати з кастомними конфігураторами (змінні атрибути, ціни в реальному часі)

  • Пропонуєте UX/UI рішення

  • Можете надати базову технічну підтримку після запуску

📅 Терміни: бажано завершити проєкт за 4–6 тижнів
💰 Бюджет: обговорюється індивідуально, залежно від досвіду та обсягу робіт

📨 Якщо вас зацікавив проєкт — будь ласка, надішліть:

  • Ваше портфоліо або приклади сайтів

  • Короткий опис вашого досвіду

  • Орієнтовну вартість або діапазон цін

  • Термін реалізації

Интеграция платежных системСоздание интернет-магазинов
12 часов назад
Армен
12 часов в сервисе
Был
7 часов назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
час назад
9 отзывов
6 часов назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 минут назад
11 отзывов
8 часов назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
48 отзывов
8 часов назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
66 отзывов(-2)
9 часов назад
Денис
 
22 года
8 месяцев в сервисе
Был
6 часов назад
9 часов назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
10 часов назад
Иван
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
45 отзывов
11 часов назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
28 отзывов
12 часов назад
Денис
 
47 лет
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
12 часов назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
39 отзывов
12 часов назад
Вадим
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
3 отзыва
12 часов назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
17 отзывов
12 часов назад
Юджин
 
34 года
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
11 отзывов
12 часов назад