Требуется разработать сайт по карточкам в Фигме с преобладанием цветовой палитры и гармоничными цветами. Учтите целевую аудиторию, создайте главную страницу с удобной навигацией и микровзаимодействиями. Проект должен быть выполнен по сетке и иметь референсы.
Інтернет магазин по продажу вікон на Wordpress
🔍 Шукаємо фрілансера для створення інтернет-магазину на WordPress (вікна та двері)
Шукаємо досвідченого фрілансера-програміста / WordPress-розробника для створення сучасного інтернет-магазину з продажу пластикових вікон і дверей.
📌 Основна інформація:
📦 Тематика: продаж пластикових вікон і дверей
🛒 Платформа: WordPress
🎯 Приклад, на який орієнтуємось: https://www.nordiskafonster.se
🌐 Сайт має бути адаптивним, швидким, SEO-оптимізованим і з можливістю подальшого масштабування
📋 Функціонал, який нам потрібен:
Каталог товарів з фільтрами (тип виробу, розміри, колір, скло, відкривання тощо)
Конфігуратор товару (за зразком прикладу сайту)
Інтеграція з оплатою онлайн (Stripe, PayPal, інше)
Мультимовність (мінімум дві мови: польська/іспанська
SEO-дружня структура сайту
Блог/новини
Сторінки "Про нас", "Контакти", "Політика конфіденційності", "Гарантія" тощо
Оптимізація швидкості завантаження
💡 Буде перевагою, якщо ви:
Маєте приклади схожих проєктів (особливо вікна, двері, будівництво)
Вмієте працювати з кастомними конфігураторами (змінні атрибути, ціни в реальному часі)
Пропонуєте UX/UI рішення
Можете надати базову технічну підтримку після запуску
📅 Терміни: бажано завершити проєкт за 4–6 тижнів
💰 Бюджет: обговорюється індивідуально, залежно від досвіду та обсягу робіт
📨 Якщо вас зацікавив проєкт — будь ласка, надішліть:
Ваше портфоліо або приклади сайтів
Короткий опис вашого досвіду
Орієнтовну вартість або діапазон цін
Термін реалізації
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Сайты «под ключ»9 заявокОткрыт20 часов назад
Требуется разработка вебсайта-визитки на основе WordPress для компании, занимающейся ремонтом и техническим обслуживанием в Дубаи. Сайт должен быть на английском и русском языках и готов до конца июня. Необходимо предоставить примеры аналогичных работ и стоимость исполнения.Сайты «под ключ»28 заявокОткрыт2 дня назад
Разработать современный онлайн-каталог террасной мебели с функционалом поиска и фильтрации. Необходимо обеспечить удобный просмотр ассортимента и возможность оформления заказа. Важно предоставить полную информацию о товарах для пользователей.Сайты «под ключ»15 заявокОткрыт6 дней назад
Необходимо реализовать сайт для продажи авиабилетов под ключ. Включает в себя разработку дизайна, фронтенда и бэкенда, а также интеграцию с сервисом Сирена Трэвел для получения актуальной информации о стоимости. Важно провести тестирование готового продукта.Сайты «под ключ»27 заявокОткрыт6 дней назад
Требуется разработка простого информационного сайта на тему кухонь с каталогом фотографий. Сайт должен быть адаптирован для мобильных устройств и планшетов. Важно учесть возможность раскрутки. Необходимо указать сроки выполнения и стоимость проекта.Сайты «под ключ»37 заявокОткрыт8 дней назад
- $50
Требуется разработка сайта визитки на платформе WordPress для строительной тематики. Проект должен быть выполнен под ключ с учетом всех требований заказчика.Сайты «под ключ»23 заявкиОткрыт10 дней назад
- $50
Требуется разработка одностраничного сайта на платформе WordPress для аренды агроусадьбы. Сайт должен включать несколько блоков, аналогичных примерам. Ожидается качественное исполнение с учетом функциональности и дизайна.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 дней назад
Требуется разработка интернет-магазина парфюмерии под ключ с желаемым функционалом и дизайном, аналогичным указанным сайтам. Предпочтительные платформы - OpenCart или PrestaShop. Основные требования: личный кабинет клиента, интеграция с НоваПошта и LiqPay, оповещения в Telegram, поиск товаров и генерация sitemap.xml. Срок выполнения - до 1-2 месяцев.Сайты «под ключ»31 заявкаОткрыт13 дней назад