Разработать современный онлайн-каталог террасной мебели с функционалом поиска и фильтрации. Необходимо обеспечить удобный просмотр ассортимента и возможность оформления заказа. Важно предоставить полную информацию о товарах для пользователей.
Разработатка вебсайта
Нужна помощь в дизайне и разработке вебсайта-визитки на основе WordPress для небольшой компании по осуществлению ремонтов и техническому обслуживанию помещений в Дубаи, ОАЭ. Вебсайт будет на английском и русском языках, и нужен в готовом виде до конца июня. Прошу предоставить примеры аналогичных работ из вашей практики, а также стоимость исполнения.
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