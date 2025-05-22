Разработатка вебсайта

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Нужна помощь в дизайне и разработке вебсайта-визитки на основе WordPress для небольшой компании по осуществлению ремонтов и техническому обслуживанию помещений в Дубаи, ОАЭ. Вебсайт будет на английском и русском языках, и нужен в готовом виде до конца июня. Прошу предоставить примеры аналогичных работ из вашей практики, а также стоимость исполнения.

WordPressДизайн сайтовСоздание сайтов
11 часов назад
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