Нужна помощь в дизайне и разработке вебсайта-визитки на основе WordPress для небольшой компании по осуществлению ремонтов и техническому обслуживанию помещений в Дубаи, ОАЭ. Вебсайт будет на английском и русском языках, и нужен в готовом виде до конца июня. Прошу предоставить примеры аналогичных работ из вашей практики, а также стоимость исполнения.