Фрилансер намудрил с открытием портов на vds, как результат сPanel перестала работать. Псоле команды Iptables -F ssh перестал работать.

Требуется провести коммуникацию с сапортом и настроить правила, что бы у меня панель адекватно работала, а все не нужные для работы порты были закрыты.