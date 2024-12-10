Правки правил фаервола

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки18 просмотров

Фрилансер намудрил с открытием портов на vds, как результат сPanel перестала работать. Псоле команды Iptables -F ssh перестал работать.

Требуется провести коммуникацию с сапортом и настроить правила, что бы у меня панель адекватно работала, а все не нужные для работы порты были закрыты.

Настройка серверов
5 месяцев назад
Arhaim
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Заявки фрилансеров

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5 месяцев назад
#1
Системное администрирование
Максим
 
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5 месяцев назад

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