Требуется настроить хостинг на Host4.biz и установить WordPress. Необходимо установить оплаченный шаблон с Envato, зарегистрировать его, закачать демо-данные и обновить расширения. Проверить работоспособность сайта и временно закрыть его от индексации в Google. Оплата производится через PayPal по завершению работы.