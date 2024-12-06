Ubuntu 22.04 установить панель Hestia

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок33 просмотра

Здравствуйте. Ищу специалиста по Ubuntu 22.04 Установил все сам, но суперпользователь блокирует остальные установки

5 месяцев назад
trendmasterby
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