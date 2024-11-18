Задача включает выполнение заданий в Cisco Packet Tracer из файлов .pka и .pdf с составлением отчетов. Необходимо проанализировать задания, выполнить сетевые настройки, подтвердить выполнение и подготовить отчеты с пошаговым описанием, скриншотами и выводами. Требуется опыт работы с Cisco Packet Tracer и знание сетевых технологий.
Подключить ротацию логов
Есть проект на Magento.
Он лежит на хостинге https://www.hypernode.com/en/
Хостинг присылает нам сообщение, что логи наши переполнены и что нужно включить ротацию.
Есть дока как это делается.
Сообщение от хостера:
We have detected that ****.hypernode.io has large logfiles stored on the filesystem:
/data/web/magento2_staging/var/log/system.log
/data/web/magento2/var/log/cron.log
We strongly advise you to rotate your logs using our useful hypernode-auto-logrotate tool, which helps avoid disk space issues and decreases the time required to restore back-ups.
Указывайте стоимость часа вашей работы и число часов которые вам примерно нужно будет. Ищем для постоянного сотрудничества по вопросам сис. администрирования
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