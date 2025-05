Есть проект на Magento.

Он лежит на хостинге https://www.hypernode.com/en/

Хостинг присылает нам сообщение, что логи наши переполнены и что нужно включить ротацию.

Есть дока как это делается.

Сообщение от хостера:

We have detected that ****.hypernode.io has large logfiles stored on the filesystem:

/data/web/magento2_staging/var/log/system.log

/data/web/magento2/var/log/cron.log



We strongly advise you to rotate your logs using our useful hypernode-auto-logrotate tool, which helps avoid disk space issues and decreases the time required to restore back-ups.

Указывайте стоимость часа вашей работы и число часов которые вам примерно нужно будет. Ищем для постоянного сотрудничества по вопросам сис. администрирования