Windows на дедик hetzner

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Закрыт3 заявки10 просмотров

Нужно установить виндовс на выделенный сервер hetzner, включить rdp, чтоб все нормально работало
Даю данные для подключения по ssh
Хочу получить данные для подключения к rdp windows

5 месяцев назад
guest_16355334208903
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