Требуется настроить хостинг на Host4.biz и установить WordPress. Необходимо установить оплаченный шаблон с Envato, зарегистрировать его, закачать демо-данные и обновить расширения. Проверить работоспособность сайта и временно закрыть его от индексации в Google. Оплата производится через PayPal по завершению работы.
Windows на дедик hetzner
Нужно установить виндовс на выделенный сервер hetzner, включить rdp, чтоб все нормально работало
Даю данные для подключения по ssh
Хочу получить данные для подключения к rdp windows
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $15
Требуется установить сайт на платформе WordPress и настроить SSL сертификат. Также необходимо связать домен с хостингом. Опыт в системном администрировании обязателен.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Требуется настроить и оптимизировать выделенный сервер, а также перенести 100 сайтов с трех VPS. Сайты разработаны на Laravel, Django, WordPress и MODX. Необходимо обеспечить корректную работу всех приложений после переноса.Системное администрирование7 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $100
Необходимо восстановить один из дисков LVM на CentOS 8. Задача включает извлечение оставшихся данных с использованием образа. Также требуется резервное копирование с использованием pmove и монтирование. Работа удаленная, бюджет обсуждаемый.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется веб-студия и команда девопсов для завершения проекта новостного сайта. Требуется доработка контейнеров и работа с Tor. Проект не был завершен предыдущими специалистами из-за недостатка навыков. Будет возможность получать поддержку от предыдущей команды. Условия оплаты обсуждаемые.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо разработать чит для PUBG Mobile, включающий функцию ESP (wh) и возможность генерации ключей. Чит должен быть адаптирован для мобильных устройств и обеспечивать стабильную работу в игре.Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $2000
Требуется разработать онлайн сервер для офиса колл-центра, рассчитанный на 20-30 человек. Необходимо предоставить макеты работы и ссылки на сервер. Ожидается качественная реализация и профессиональный подход к системному администрированию.Системное администрированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо создать VPN-сервис в Telegram. Ожидается разработка четкого плана работы, который будет включать все этапы реализации проекта. Проект требует навыков в системном администрировании и понимания работы VPN-технологий.Системное администрирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $50
Требуется помощь в переносе доменов с хостинга Namecheap на более надежный. Ищется специалист, который подскажет подходящий хостинг и настроит перенос доменов. Важно обеспечить корректную настройку и минимизировать время простоя.Системное администрирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад