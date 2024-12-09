Починить ssl на домене bgitint.com

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Завершен4 заявки10 просмотров

Приветствую. Начало выдывать ошибку, что сертификат не действителен. Сайт законекчен через cloudflare.com. В атаче скриншо. Похоже на ддос, но не сервера, а днс записей чтоли. В общем помогите разобраться и починить ситуацию.
Спасибо

5 месяцев назад
biotochiv
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gev511
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Егор большой молодец. Оперативно вышел на связь, решил вопрос за 10 минут.
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