Приветствую. Начало выдывать ошибку, что сертификат не действителен. Сайт законекчен через cloudflare.com. В атаче скриншо. Похоже на ддос, но не сервера, а днс записей чтоли. В общем помогите разобраться и починить ситуацию.

Спасибо