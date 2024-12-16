Установка DSpace

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  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки10 просмотров

Требуется установить DSpace на VPS с установленной OS Ubuntu или AlmaLinux.

5 месяцев назад
espectro_org
Константин 
41 год
14 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
5 месяцев назад
$120
1 день
Escrow
Задача была выполнена в полном объеме и в установленные сроки. Все отлично работает, буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо.
Приятно работать с Константином! Профессионал! Всегда на связи, четкая задача, быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
18 отзывов
5 месяцев назад
vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
5 месяцев назад
#1
Системное администрирование