Требуется специалист по Ubuntu 22.04 для установки панели Hestia. Пользователь столкнулся с блокировками суперпользователя, что мешает дальнейшим установкам. Необходима помощь в решении этой проблемы и успешной настройке панели.
Установка DSpace
Требуется установить DSpace на VPS с установленной OS Ubuntu или AlmaLinux.
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