Цель: Повышение качества прогнозирования вероятности брака на производстве на основе исторических данных с возможностью интеграции предиктивной модели в процесс производства в режиме реального времени.

Ключевые задачи:

Работа с историческими данными:

1) исторические данные о браке хранятся в виде таблиц;

2) Анализ и подготовка данных для обучения модели (очистка, обработка, формирование выборок).

Интеграция с 1С:

1) настройка взаимодействия модели с системой 1С для получения данных в реальном времени. 2) Реализация механизма передачи результата работы модели обратно в 1С.

Разработка и доработка модели:

1) использование CatBoost или аналогичных инструментов для создания/оптимизации модели предиктивной аналитики.

2) Учет особенностей данных: брака сырья, брака на этапах производства и других факторов.

Тестирование:

1) Оценка точности модели на тестовой выборке.

2) Проверка корректности работы модели в режиме реального времени с 1С.

Разработка рекомендаций:

Предоставление выводов и предложений для минимизации брака на основе предсказаний модели.

Технические детали:

Хранение данных: Исторические данные о браке представлены в виде таблиц

Получение данных из базы 1С в реальном времени через SQL-запросы или встроенные механизмы 1С.

Возврат предсказаний модели в 1С (например, для отображения результата или отправки на следующий этап обработки).

Требования к исполнителю:

- Уверенные знания алгоритмов машинного обучения (CatBoost, другие алгоритмы для табличных данных).

- Опыт интеграции моделей в системы реального времени, особенно с 1С.

- Умение работать с SQL-запросами и данными из 1С.

- Навыки предобработки табличных данных и оптимизации моделей.

Желателен опыт работы с промышленными процессами или данными пищевой отрасли.

Ожидаемые результаты:

Модель: модель с точными прогнозами вероятности брака.

Настройка сценария обработки данных в режиме реального времени.

Отчет: Подробная документация с описанием модели, её метрик и рекомендаций по внедрению.

Срок выполнения проекта: 1 месяц.