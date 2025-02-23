Требуется специалист по 1С для интеграции с другой системой через API. Задача включает работу с JSON и дальнейшую поддержку при возникновении инцидентов или необходимости обновления. Необходима экспертиза в 1С и знание английского языка для чтения технической документации.
Разработать модель предиктивной аналитики
Цель: Повышение качества прогнозирования вероятности брака на производстве на основе исторических данных с возможностью интеграции предиктивной модели в процесс производства в режиме реального времени.
Ключевые задачи:
Работа с историческими данными:
1) исторические данные о браке хранятся в виде таблиц;
2) Анализ и подготовка данных для обучения модели (очистка, обработка, формирование выборок).
Интеграция с 1С:
1) настройка взаимодействия модели с системой 1С для получения данных в реальном времени. 2) Реализация механизма передачи результата работы модели обратно в 1С.
Разработка и доработка модели:
1) использование CatBoost или аналогичных инструментов для создания/оптимизации модели предиктивной аналитики.
2) Учет особенностей данных: брака сырья, брака на этапах производства и других факторов.
Тестирование:
1) Оценка точности модели на тестовой выборке.
2) Проверка корректности работы модели в режиме реального времени с 1С.
Разработка рекомендаций:
Предоставление выводов и предложений для минимизации брака на основе предсказаний модели.
Технические детали:
Хранение данных: Исторические данные о браке представлены в виде таблиц
Получение данных из базы 1С в реальном времени через SQL-запросы или встроенные механизмы 1С.
Возврат предсказаний модели в 1С (например, для отображения результата или отправки на следующий этап обработки).
Требования к исполнителю:
- Уверенные знания алгоритмов машинного обучения (CatBoost, другие алгоритмы для табличных данных).
- Опыт интеграции моделей в системы реального времени, особенно с 1С.
- Умение работать с SQL-запросами и данными из 1С.
- Навыки предобработки табличных данных и оптимизации моделей.
Желателен опыт работы с промышленными процессами или данными пищевой отрасли.
Ожидаемые результаты:
Модель: модель с точными прогнозами вероятности брака.
Настройка сценария обработки данных в режиме реального времени.
Отчет: Подробная документация с описанием модели, её метрик и рекомендаций по внедрению.
Срок выполнения проекта: 1 месяц.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт12 дней назад
Необходимо разработать 1С конфигурацию, включающую формирование документа «Оприходование запасов» на основании заказов клиентов, обработку группового ввода «Расходная накладная», автоматизацию ввода документов на основании способа оплаты, а также отчеты для производства и водителей. Все документы должны корректно связываться и заполняться автоматически из карточки клиента.Закрыт2 месяца назад
- $100
Необходима автоматическая выгрузка файлов сертификатов товаров из 1С на платформу Битрикс с использованием модуля обмена данными. Цель - обеспечить актуальную информацию о сертификатах для пользователей сайта. Укажите версию 1С, тип модуля обмена (стандартный или кастомный) и предоставьте необходимую документацию.Закрыт24 дня назад
Требуется доработка 1С Торговля версии 8.3 редакция 11. Необходимо обновление системы и внедрение шаблона поручения с автоматической подгрузкой данных, валютными расчетами и формированием отчетов. Проект включает автоматизацию ввода данных, расчетную и печатную формы поручения, а также интеграцию с внешними источниками для валютных курсов.Закрытмесяц назад
Требуется решение проблемы с расчетом себестоимости товаров в 1С. Ошибка может быть связана с методологией учета или техническими аспектами. Необходим анализ документов, который не учитывает расходы в КУДИР. Рассмотрены случаи с предоплатами и товарами под заказ. Бюджет проекта составляет 12 000 рублей.Закрыт2 месяца назад
Требуется интеграция 1С с Tilda для обеспечения обмена данными между двумя системами. Необходима настройка и программирование для корректной работы интеграции.Закрыт2 месяца назад
Требуется доработка 1С для бухгалтерии или УНФ. Необходимо создать внешнюю обработку, которая позволяет загружать файл Excel и формировать XML по установленной форме. Данные должны выгружаться из 1С в XML и отправляться в Контур Диадок.Закрыт3 месяца назад
Требуется донастройка 1C Управление Торговлей версии 11.3. Основное внимание на оптимизацию функционала и улучшение работы программы для повышения эффективности бизнес-процессов.Закрыт2 месяца назад
Необходима доработка в 1С для оптимизации процесса упаковки. Требуется реализовать функции создания заказов, печати этикеток, сканирования товаров и подтверждения упаковки. Важно предусмотреть возможность выгрузки описания содержимого коробок в формате Excel. Справочник для работы с штрих-кодами уже имеется.Закрыт2 месяца назад
Требуется доработка 1С-программирования для конфигурации 'Управление торговлей'. Включает отправку электронных чеков по SMS и Viber, а также настройку работы с фискальным регистратором MG N707TS. Есть возможность тестирования на предоставленной базе. Стоимость проекта обсуждается.Закрыт2 месяца назад