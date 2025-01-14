Необходима доработка в 1С для оптимизации процесса упаковки. Требуется реализовать функции создания заказов, печати этикеток, сканирования товаров и подтверждения упаковки. Важно предусмотреть возможность выгрузки описания содержимого коробок в формате Excel. Справочник для работы с штрих-кодами уже имеется.
1C Управление Торговлей 11.3
Необходимо донастроить 1C Управление Торговлей 11.3
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