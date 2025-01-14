Требуется доработка отчета по 1С УТ 11.5. Необходимо создать отчет 'Взаиморасчет с клиентами', в котором отгрузка, оплата и возврат отображаются в отдельных столбцах. В текущем варианте оплата и возврат объединены в одном столбце. Предоставлен файл отчета для работы.