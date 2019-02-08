Необходимо создать панель функций в 1С 7.7 ТиС конфигурации ККС, аналогичную функционалу 1С 8.3. Обратите внимание на прикрепленный рисунок для деталей.
1c
В наличии 1с 8. Платформа - 8.2.19.130
Конфигурация - Управление торговлей для украины 2.3.2.6
Работаем с вчасно касса. Все работает, нужно доработать -
1) этап
Обработка внешняя , работа с фискальным регистратором , работает через Device Manager с вчасно, Нужно доделать
а) Отправка электронного чека по смс, Вайбер.
тефефон покупателя храним в базе данных , как это видим - в чеке ккм , при продаже , выбираем номер телефона, если его нет , добавляем. Проводим чек , или печатаем и отправляем или просто отправляем. Предусмотреть печать копии последнего чека кнопкой из 1с на принтер. отправлять электронные чеки можно как через вчасно или сторонний сервис.
2) этап
Работаем с фискальниками MG N707TS.
Хотим расфискализированый MG N707TS использовать в качестве обычного принтера чеков при работе с вчасно касса.
Тестовая база, обработки, MG N707TS предоставим для работы и тестирования, если надо.
Стоимость проекта обсуждаеться. Контакты Будут предоставлены исполнителю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3001С-программирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $10
Требуется интегрировать HTML вьюшку в конфигуратор 1С версии 8.3. Необходимо добавить новый раздел, который будет открывать HTML документ для пользователей. Ожидается проработка функционала и его корректная реализация в системе.1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $100
Требуется доработка отчета по 1С УТ 11.5. Необходимо создать отчет 'Взаиморасчет с клиентами', в котором отгрузка, оплата и возврат отображаются в отдельных столбцах. В текущем варианте оплата и возврат объединены в одном столбце. Предоставлен файл отчета для работы.Закрыт3 месяца назад
- $350
Требуется разработать плагин или надстройку для 1С Бухгалтерия, который будет выгружать все операции из раздела деньги в формате kl_to_1c.txt. Необходима выгрузка только безналичных расчетов. Формат файла должен соответствовать версии 1.03. Пример файла предоставим. Стоимость обсуждается.1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Необходимо интегрировать 1С с помощью API и файла обмена для БП 3.0. Требуется создать функционал для выбора вида обмена, настройки параметров ЦФТ, а также автоматической выгрузки документов. Укажите срок и стоимость выполнения задачи.Закрыт3 месяца назад
Требуется настроить обмен данными между 1С Бухгалтерия и Битрикс 24. Необходима интеграция для оптимизации бизнес-процессов и эффективного управления данными. Опыт работы с обеими системами обязателен.Закрыт4 месяца назад
Требуется интегрировать возможность заведения кодов маркировки в 1С, включая прикрепление к товарной номенклатуре и возможность печати с указанием цены. Задача включает в себя программирование и настройку функционала для удобной работы с товарами.Закрыт4 месяца назад
Необходимо выполнить синхронизацию 1С Бухгалтерии с системой ZOHO. Задача включает в себя интеграцию данных для автоматизации процессов учета и управления. Ожидается опыт работы с 1С и знание платформы ZOHO.Закрыт4 месяца назад
Требуется интеграция 1С:CRM 8.2 с веб-сайтом, телефонией и мессенджерами. Необходимо реализовать пожелания, указанные в приложенном файле. Опыт в 1С-программировании обязателен.Закрыт4 месяца назад
Требуется настроить выгрузку или продемонстрировать, как включить выгрузку формы J0500109 в конфигурации CORP. Идеально для специалистов по 1С-программированию, обладающих опытом работы с данной конфигурацией.Закрыт4 месяца назад