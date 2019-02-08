1c

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Закрыт2 заявки5 просмотров

В наличии 1с 8. Платформа - 8.2.19.130
Конфигурация - Управление торговлей для украины 2.3.2.6
Работаем с вчасно касса. Все работает, нужно доработать -
1) этап
Обработка внешняя , работа с фискальным регистратором , работает через Device Manager с вчасно, Нужно доделать
а) Отправка электронного чека по смс, Вайбер.
тефефон покупателя храним в базе данных , как это видим - в чеке ккм , при продаже , выбираем номер телефона, если его нет , добавляем. Проводим чек , или печатаем и отправляем или просто отправляем. Предусмотреть печать копии последнего чека кнопкой из 1с на принтер. отправлять электронные чеки можно как через вчасно или сторонний сервис.
2) этап
Работаем с фискальниками MG N707TS.
Хотим расфискализированый MG N707TS использовать в качестве обычного принтера чеков при работе с вчасно касса.
Тестовая база, обработки, MG N707TS предоставим для работы и тестирования, если надо.
Стоимость проекта обсуждаеться. Контакты Будут предоставлены исполнителю.

3 месяца назад
ruraua1
Юрий 
50 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

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Коля
 
40 лет
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Сергей
 
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