В наличии 1с 8. Платформа - 8.2.19.130

Конфигурация - Управление торговлей для украины 2.3.2.6

Работаем с вчасно касса. Все работает, нужно доработать -

1) этап

Обработка внешняя , работа с фискальным регистратором , работает через Device Manager с вчасно, Нужно доделать

а) Отправка электронного чека по смс, Вайбер.

тефефон покупателя храним в базе данных , как это видим - в чеке ккм , при продаже , выбираем номер телефона, если его нет , добавляем. Проводим чек , или печатаем и отправляем или просто отправляем. Предусмотреть печать копии последнего чека кнопкой из 1с на принтер. отправлять электронные чеки можно как через вчасно или сторонний сервис.

2) этап

Работаем с фискальниками MG N707TS.

Хотим расфискализированый MG N707TS использовать в качестве обычного принтера чеков при работе с вчасно касса.

Тестовая база, обработки, MG N707TS предоставим для работы и тестирования, если надо.

Стоимость проекта обсуждаеться. Контакты Будут предоставлены исполнителю.