Интегрировать HTML вьюшку в 1С

$10
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка25 просмотров

Необходимо в конфигураторе 1С 8.3 добавить раздел который открывает HTML документ.

HTMLИнтеграция верстки
3 месяца назад
guest_16198975145925
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
24 дня назад
3 месяца назад