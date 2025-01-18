Требуется донастройка 1C Управление Торговлей версии 11.3. Основное внимание на оптимизацию функционала и улучшение работы программы для повышения эффективности бизнес-процессов.
Правки 1С
Нужно в 1с бухгалтерия предприятия или 1с унф (управление нашей фирмой)
По идее внешняя обработка или доработка , куда можно по загрузить файл excel , и он уже делает xml типа по форме которое государство указало, и далее в из 1с в xml выгрузить и потом в контур диадок закинуть
По всем вопросам в личное сообщение
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