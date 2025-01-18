Правки 1С

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрытнет заявок1 просмотр

Нужно в 1с бухгалтерия предприятия или 1с унф (управление нашей фирмой)

По идее внешняя обработка или доработка , куда можно по загрузить файл excel , и он уже делает xml типа по форме которое государство указало, и далее в из 1с в xml выгрузить и потом в контур диадок закинуть

По всем вопросам в личное сообщение

Доработка сайтов
3 месяца назад
visixev531
Роман 
27 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 1C Управление Торговлей 11.3

    Требуется донастройка 1C Управление Торговлей версии 11.3. Основное внимание на оптимизацию функционала и улучшение работы программы для повышения эффективности бизнес-процессов.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Печать этикеток по тз

    Необходима доработка в 1С для оптимизации процесса упаковки. Требуется реализовать функции создания заказов, печати этикеток, сканирования товаров и подтверждения упаковки. Важно предусмотреть возможность выгрузки описания содержимого коробок в формате Excel. Справочник для работы с штрих-кодами уже имеется.

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • 1c

    Требуется доработка 1С-программирования для конфигурации 'Управление торговлей'. Включает отправку электронных чеков по SMS и Viber, а также настройку работы с фискальным регистратором MG N707TS. Есть возможность тестирования на предоставленной базе. Стоимость проекта обсуждается.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Интегрировать HTML вьюшку в 1С

    $10

    Требуется интегрировать HTML вьюшку в конфигуратор 1С версии 8.3. Необходимо добавить новый раздел, который будет открывать HTML документ для пользователей. Ожидается проработка функционала и его корректная реализация в системе.

    Интеграция версткиHTML
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Доработка отчета по 1С УТ 11.5

    $100

    Требуется доработка отчета по 1С УТ 11.5. Необходимо создать отчет 'Взаиморасчет с клиентами', в котором отгрузка, оплата и возврат отображаются в отдельных столбцах. В текущем варианте оплата и возврат объединены в одном столбце. Предоставлен файл отчета для работы.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработать плагин, надстройку конфигурацию для 1С Бухгалтерия

    $350

    Требуется разработать плагин или надстройку для 1С Бухгалтерия, который будет выгружать все операции из раздела деньги в формате kl_to_1c.txt. Необходима выгрузка только безналичных расчетов. Формат файла должен соответствовать версии 1.03. Пример файла предоставим. Стоимость обсуждается.

    Разработка плагинов
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Интеграция 1С с помощью API

    Необходимо интегрировать 1С с помощью API и файла обмена для БП 3.0. Требуется создать функционал для выбора вида обмена, настройки параметров ЦФТ, а также автоматической выгрузки документов. Укажите срок и стоимость выполнения задачи.

    Интеграция API
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Синхронизация и обмен между 1c Бухгалтерия и Битрикс 24

    Требуется настроить обмен данными между 1С Бухгалтерия и Битрикс 24. Необходима интеграция для оптимизации бизнес-процессов и эффективного управления данными. Опыт работы с обеими системами обязателен.

    Битрикс24
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад