Нужно в 1с бухгалтерия предприятия или 1с унф (управление нашей фирмой)

По идее внешняя обработка или доработка , куда можно по загрузить файл excel , и он уже делает xml типа по форме которое государство указало, и далее в из 1с в xml выгрузить и потом в контур диадок закинуть

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