Добрый день!

У нас есть лицензионная 1С Торговля версия 8.3 редакция 11 (11.4.6.230) (http://v8.1c.ru/trade/) необходимо провести обновление и внедрить наш документ

Поручение (шаблон готовы предоставить), его описание:

Поручение/я (по шаблону), так как возможно несколько поручений по сделке, в него автоматически подгружается: текст, реквизиты, ФИО руководителя, дата и номер ставим вручную, но номер и дата агентского договора, к которому оно относиться, подгружается автоматически. При создании поручения необходимо ввести вручную: ФИО менеджера, который ведет сделку, ФИО исполнителя и ВАЛЮТА, так чтобы все данные в поручении велись в необходимой валюте (это юань, или доллар, или евро). Причем курс валюты должен автоматически подгружаться с сайтов (ссылки предоставим) в режиме онлайн. Поручение состоит из двух частей расчетная и печатная форма. Расчетная часть видна только нам, в нее вручную вводятся данные: в ячейку G2 – сумма по инвойсу, в ячейку О1 – общий % сделки и автоматически в ячейку Р1 – курс с сайта. Остальные ячейки расчетной части заполняются по формулам, которые в данный момент прописаны в ней, а также эти данные трансформируются в печатную форму, смотрите формулы, в том числе прописывается автоматически и сумма прописью.

Вручную так же вводим номер и дату инвойса и при наличии номер и дату контракта, а также в п.3.1 дату, до какого числа должно быть оплачено данное поручение.

Далее на его основании выставляется счет на оплату, привязываются платежные поручения, формируется акт выполненных работ, отчет агента, акт сверки и несколько оперативных отчетов, которые формируются из данных документов по всей цепочке.

Возьметесь за такой проект? И какова цена.

Алена Фурса помощник руководителя ООО "Вектор Азия".