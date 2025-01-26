Импорт сертификатов товаров из 1С в Битрикс через модуль обмена

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка14 просмотров

Вы можете взять на себя часть работы по сайту или по 1с

  • Задача: Автоматическая выгрузка файлов сертификатов товаров из 1С на сайт, работающий на платформе Битрикс, при помощи модуля обмена данными.

  • Цель: Обеспечение актуальной и доступной информации о сертификатах товаров для пользователей сайта.

  • Исходные данные: Видео-объяснение задачи: https://disk.yandex.ru/i/l4YAR3G6MrgMew

  • Целевая платформа: Битрикс (ред. уточнить)

  • Источник данных: 1С (ред. уточнить версию)

  • Интеграция: Модуль обмена данными 1С-Битрикс (стандартный/кастомный - указать, если кастомный, предоставить документацию)

1С-БитриксИнтеграция API
2 месяца назад
guest_1741603593820
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад

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