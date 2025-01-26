Требуется решение проблемы с расчетом себестоимости товаров в 1С. Ошибка может быть связана с методологией учета или техническими аспектами. Необходим анализ документов, который не учитывает расходы в КУДИР. Рассмотрены случаи с предоплатами и товарами под заказ. Бюджет проекта составляет 12 000 рублей.