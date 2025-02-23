Необходимо разработать 1С конфигурацию, включающую формирование документа «Оприходование запасов» на основании заказов клиентов, обработку группового ввода «Расходная накладная», автоматизацию ввода документов на основании способа оплаты, а также отчеты для производства и водителей. Все документы должны корректно связываться и заполняться автоматически из карточки клиента.
Требуется специалист по 1С
Задача:
Интеграция 1C и другой системы
-Работа с API (через Json)
-Дальнейшая поддержка при возникновении инцидентов/необходимости обновления
Требования:
Экспертиза 1С
Знание английского языка (уровень чтения технической документации)
Заявки фрилансеров
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