Необходима автоматическая выгрузка файлов сертификатов товаров из 1С на платформу Битрикс с использованием модуля обмена данными. Цель - обеспечить актуальную информацию о сертификатах для пользователей сайта. Укажите версию 1С, тип модуля обмена (стандартный или кастомный) и предоставьте необходимую документацию.
1с конфигурация
На основании заказов клиентов за период (обычно – за день) нужно формировать документ «Оприходование запасов». Он должен содержать всё заказанное клиентами (документ «Заказ покупателя»). Непосредственно производство клиент будет внедрять позже, пока достаточно только документа «Оприходование запасов».
Разработать обработку группового ввода документов «Расходная накладная» на основании заказов покупателей, введённых за период. Это сэкономит время клиента.
Предусмотреть в карточке контрагента способ оплаты по умолчанию – «Наличные» или «Безнал». Для клиентов, у которых стоит «Наличные», при формировании документа «Расходная накладная» автоматически вводить на его основании также и документ «Приходный кассовый ордер».
Предусмотреть в карточке клиента поле «Район», которое идентифицирует район области, куда нужно будет отвезти заказ. Такое же поле должно быть и в документе «Заказ покупателя» (и заполняться, соответственно, автоматически из карточки клиента).
Реализовать отчёт для производства, который будет показывать, что конкретно нужно сегодня произвести. Отчёт берёт данные из документов «Заказ покупателя» за период (по умолчанию – день формирования отчёта). В первой колонке – номенклатура, во второй – количество, которое нужно произвести.
• 6. Реализовать отчёт для водителей, который будет показывать, что сегодня нужно развезти. Отчёт берёт данные из документов «Заказ покупателя» за период (по умолчанию – день формирования отчёта).
Заявки фрилансеров
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