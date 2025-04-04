1С8 Упр формы. Самописная конф. Для общепита.Добавить колонку "Количество нетто" в существующую печатную форму документа



1С8 Управляемые формы. Самописная конфигурация Для общепита.

Добавить колонку "Количество нетто" в существующую печатную форму документа

Пару косметических изменений.



ТЗ Доработка печатной формы для документа “Банкетное меню”

1С8.3 Управляемые формы, самописная конфигурация для общепита



Описание задачи

Что мы имеем:

Есть документ “Банкетное меню” (скрин ниже), в котором пользователь указывает планируемые блюда для банкета. У блюд есть связанный документ “Рецептура” (скрин ниже), где указаны ингредиенты и полуфабрикаты этого блюда. На форме документа есть печатная форма "Банкетное меню с полуфабрикатами", которая выводит более детальную информацию о блюдах и их ингредиентах.



Что нужно сделать:

1. Существующую печатную форму изменить:

Добавить новую колонку "количество нетто" рядом с текущей колонкой "количество" в печатной форме "Банкетное меню с полуфабрикатами"(образец результата ниже)

Данные для новой колонки брать из колонки "Масса нетто" документа "Рецептура".

Значение “Количество Нетто” брать таким же способом и в том же (существующем) запросе как и “Количество” таким же принципом.

Колонку в печатной форме "количество" нужно переименовать в "количество брутто".

Подкорректировать текст в шапке таблицы по образцу ниже.



2. Доп.Задача: Проверить почему дублируется колонка "Торг. над. %", если это просто дубль, удалить, если нет, то дать ответ/комментарий почему обе колонки выводят одинаковые данные.



Детальное ТЗ со скринами скину