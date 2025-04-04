1С8 Упр формы. Добавить колонку "Количество нетто" в печатную форму

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
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1С8 Упр формы. Самописная конф. Для общепита.Добавить колонку "Количество нетто" в существующую печатную форму документа

1С8 Управляемые формы. Самописная конфигурация Для общепита. 
Добавить колонку "Количество нетто" в существующую печатную форму документа
Пару косметических изменений.

ТЗ Доработка печатной формы для документа “Банкетное меню”
1С8.3 Управляемые формы, самописная конфигурация для общепита

Описание задачи
Что мы имеем:
Есть документ “Банкетное меню” (скрин ниже), в котором пользователь указывает планируемые блюда для банкета. У блюд есть связанный документ “Рецептура” (скрин ниже), где указаны ингредиенты и полуфабрикаты этого блюда. На форме документа есть печатная форма "Банкетное меню с полуфабрикатами", которая выводит более детальную информацию о блюдах и их ингредиентах.  

Что нужно сделать:
1. Существующую печатную форму изменить:
Добавить новую колонку "количество нетто" рядом с текущей колонкой "количество" в печатной форме "Банкетное меню с полуфабрикатами"(образец результата ниже)
Данные для новой колонки брать из колонки "Масса нетто" документа "Рецептура".
Значение “Количество Нетто” брать таким же способом и в том же (существующем) запросе как и “Количество” таким же принципом.
Колонку в печатной форме "количество" нужно переименовать в "количество брутто".
Подкорректировать текст в шапке таблицы по образцу ниже.

2. Доп.Задача: Проверить почему дублируется колонка "Торг. над. %", если это просто дубль, удалить, если нет, то дать ответ/комментарий почему обе колонки выводят одинаковые данные.

Детальное ТЗ со скринами скину

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