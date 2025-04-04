Требуется разработка расширения для 1С:Бухгалтерия 8.3, направленного на автоматизацию учета и управления сроками эксплуатации СИЗ. Основные задачи включают импорт данных из электронных документов, расчет сроков эксплуатации, формирование отчетности и разработку удобного интерфейса. Также необходимо реализовать систему управления правами доступа и ведение журнала действий.
Работа в базе 1С Бухгалтерия с документами (6 чел. по 8 часов - 8 дней
Работа в Москве в офисе.
Работа в базе 1С Бухгалтерия с документами Реализация товаров, работа с первичными документами по реализ. товаров в 1С Бухгалтерия согласно инструкции ниже.
Проверка реквизитов документа Реализации товаров (УПД):
- прикрепить скачанный документ ЭДО
- проверить подпись со стороны покупателя в документе ЭДО
Согласно прикрепленного скана документа проверить Реализацию:
- дату, номер реализации
- сумму документа
- сумму НДС
- прописать в комментарии «ЭДО»
- поставить документ подписан
Согласно прикрепленного скана документа проверить Счет-фактуру:
- дату, номер счет-фактуры
- сумму документа
- сумму НДС
- прописать в комментарии «ЭДО»
- поставить «Составлен» в электронном виде
- «Выставлен (передан контрагенту) – убрать галочку, удалить дату
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