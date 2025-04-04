Работа в базе 1С Бухгалтерия с документами (6 чел. по 8 часов - 8 дней

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Открыт3 заявки28 просмотров

Работа в Москве в офисе.

Работа в базе 1С Бухгалтерия с документами Реализация товаров, работа с первичными документами по реализ. товаров в 1С Бухгалтерия согласно инструкции ниже.

Проверка реквизитов документа Реализации товаров (УПД):

- прикрепить скачанный документ ЭДО

- проверить подпись со стороны покупателя в документе ЭДО

Согласно прикрепленного скана документа проверить Реализацию:

- дату, номер реализации

- сумму документа

- сумму НДС

- прописать в комментарии «ЭДО»

- поставить документ подписан

Согласно прикрепленного скана документа проверить Счет-фактуру:

- дату, номер счет-фактуры

- сумму документа

- сумму НДС

- прописать в комментарии «ЭДО»

- поставить «Составлен» в электронном виде

- «Выставлен (передан контрагенту) – убрать галочку, удалить дату

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