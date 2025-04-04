Требуется специалист по 1С-программированию из Беларуси для доработки системы, чтобы списания в УТ совпадали с бухгалтерией. Необходимо обеспечить соответствие партий, списанных по ФИФО, и возможность выбора партий в УТ. ТЗ предоставлено бизнес-аналитиком. Опыт работы с 1С:Предприятие 8.3 и Управлением торговлей для Беларуси является преимуществом.