Нужно подключить весы DP Falcon 040 к 1С Розница или же Фронтол. Сделать интеграцию между ними. Выгружать новые товары с изображениями (с изменёнными ценам). Программа в кассе будет Фронтол 5 версии. Если Вы сможете подключить весы к 1С со всеми вышеуказанными заданиями, еще нужно сделать так чтобы программа Фронтол смогла читать эти штрихкоды. В общем нужен специалист этих весов.