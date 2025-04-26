Интеграция 1С TopLog WMS с системой "Меркурий" через API

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрытнет заявок9 просмотров

  • Интеграция существующей конфигурации 1С TopLog WMS с системой "Меркурий" через API.

  • Разработка интерфейса для авторизации и подключения к API "Меркурий".

  • Реализация функционала запроса и обработки списка входящих ВСД, направленных в адрес организации "Зеленые линии".

  • Настройка отображения данных в форме 1С с детализацией по полям:

    • Номер, дата, GUID документа;

    • Наименование предприятия-отправителя;

    • Хозяйствующий субъект;

    • Номер записи в журнале;

    • Продукция: тип, вид и наименование продукции;

    • Дата выработки, срок годности, объем.

  • Обработка и вывод ошибок при взаимодействии с API.

Требования:

  • Опыт разработки на платформе 1С 8.2 (конфигурирование, запросы, интеграции).

  • Знание REST API, опыт работы с HTTP-запросами (JSON/XML).

  • Умение работать с документацией внешних API (система "Меркурий").

REST APIИнтеграция APIРазработка API
17 часов назад
guest_1742988674721
2 месяца в сервисе
Была
16 часов назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
31 год
3 дня в сервисе
Был
6 часов назад
17 часов назад

  • Похожие заказы

  • Интеграция весов DP Falcon с 1С Розница или Фронтол

    Требуется подключение весов DP Falcon 040 к 1С Розница или Фронтол 5 версии. Необходимо реализовать интеграцию для выгрузки новых товаров с изображениями и измененными ценами. Также требуется обеспечить возможность считывания штрихкодов программой Фронтол. Ищем специалиста по данным весам для выполнения задачи.

    Интеграция API
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 дня назад

  • Требуется специалист по 1с CRM

    Требуется специалист по 1С CRM для выполнения обновления программного обеспечения, устранения ошибок и настройки стандартных параметров. Основное внимание уделяется настройке бизнес-процессов. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с 1С CRM и быть готовым к решению различных задач.

    Настройка почтыУстранение ошибокТестирование программного обеспеченияНастройка баз данных
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 дней назад

  • 1С8 Упр формы. Добавить колонку "Количество нетто" в печатную форму

    Требуется доработка печатной формы документа "Банкетное меню" в 1С8. Необходимо добавить новую колонку "Количество нетто" рядом с "Количество". Данные берутся из колонки "Масса нетто" документа "Рецептура". Также требуется переименовать колонку "Количество" в "Количество брутто" и проверить дублирование колонки "Торг. над. %".

    Доработка сайтов
    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    18 дней назад

  • Работа в базе 1С Бухгалтерия с документами (6 чел. по 8 часов - 8 дней

    $2500

    Необходимо выполнить работу в базе 1С Бухгалтерия с документами Реализации товаров. Задачи включают проверку реквизитов документов ЭДО, а также проверку счет-фактур. Важно проверить дату, номер, суммы и НДС, а также корректно оформить комментарии и статусы документов.

    Оформление документов
    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    24 дня назад

  • Разработка расширения 1С

    Требуется разработка расширения для 1С:Бухгалтерия 8.3, направленного на автоматизацию учета и управления сроками эксплуатации СИЗ. Основные задачи включают импорт данных из электронных документов, расчет сроков эксплуатации, формирование отчетности и разработку удобного интерфейса. Также необходимо реализовать систему управления правами доступа и ведение журнала действий.

    Разработка модулей
    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • 1с программирование

    Требуется специалист по 1С-программированию из Беларуси для доработки системы, чтобы списания в УТ совпадали с бухгалтерией. Необходимо обеспечить соответствие партий, списанных по ФИФО, и возможность выбора партий в УТ. ТЗ предоставлено бизнес-аналитиком. Опыт работы с 1С:Предприятие 8.3 и Управлением торговлей для Беларуси является преимуществом.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Настроить коннект 1с + СБИС

    Необходимо настроить коннект между 1С и СБИС для обработки данных из веб-хуков, созданных в Google Таблицах. 1С должна обрабатывать данные, создавать УПД и счет-фактуру, а затем выгружать их в СБИС без использования цифровой подписи.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Задача по 1с

    Требуется выполнить задачу по 1С-программированию согласно предоставленному техническому заданию. Ознакомьтесь с документом во вложении для получения всех необходимых деталей и требований к работе.

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработать модель предиктивной аналитики

    Ищется специалист для разработки модели предиктивной аналитики, направленной на повышение качества прогнозирования вероятности брака на производстве. Задачи включают работу с историческими данными, интеграцию с 1С и оптимизацию модели с использованием CatBoost. Ожидается создание точной модели и настройка сценария обработки данных в реальном времени. Срок выполнения - 1 месяц.

    Интеграция APIРазработка алгоритмовSQLМашинное обучение
    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Требуется специалист по 1С

    Требуется специалист по 1С для интеграции с другой системой через API. Задача включает работу с JSON и дальнейшую поддержку при возникновении инцидентов или необходимости обновления. Необходима экспертиза в 1С и знание английского языка для чтения технической документации.

    Интеграция API
    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    месяц назад