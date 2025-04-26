Требуется подключение весов DP Falcon 040 к 1С Розница или Фронтол 5 версии. Необходимо реализовать интеграцию для выгрузки новых товаров с изображениями и измененными ценами. Также требуется обеспечить возможность считывания штрихкодов программой Фронтол. Ищем специалиста по данным весам для выполнения задачи.
Интеграция 1С TopLog WMS с системой "Меркурий" через API
Интеграция существующей конфигурации 1С TopLog WMS с системой "Меркурий" через API.
Разработка интерфейса для авторизации и подключения к API "Меркурий".
Реализация функционала запроса и обработки списка входящих ВСД, направленных в адрес организации "Зеленые линии".
Настройка отображения данных в форме 1С с детализацией по полям:
Номер, дата, GUID документа;
Наименование предприятия-отправителя;
Хозяйствующий субъект;
Номер записи в журнале;
Продукция: тип, вид и наименование продукции;
Дата выработки, срок годности, объем.
Обработка и вывод ошибок при взаимодействии с API.
Требования:
Опыт разработки на платформе 1С 8.2 (конфигурирование, запросы, интеграции).
Знание REST API, опыт работы с HTTP-запросами (JSON/XML).
Умение работать с документацией внешних API (система "Меркурий").
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