Добрый день! Есть сайт, на котором располагается несколько страниц (4). WordPress на шаблоне. Возможности шаблона практически не использовались, просто вставлялся текст. Нужно разбавить всё это дело графически, чтобы не выглядело столь непривлекательно. Оформить тексты, добавить ...
Редизайн главной и прикрутить модуль Drupal 6.28
ТЗ и "примерная визуализация" в приложенных файлах.
Заявки фрилансеров
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