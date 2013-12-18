Редизайн главной и прикрутить модуль Drupal 6.28

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки66 просмотров

ТЗ и "примерная визуализация" в приложенных файлах.

Drupal
11 лет назад
Sodmi
48 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Визуальное оформление разделов на сайте.

    Добрый день! Есть сайт, на котором располагается несколько страниц (4). WordPress на шаблоне. Возможности шаблона практически не использовались, просто вставлялся текст. Нужно разбавить всё это дело графически, чтобы не выглядело столь непривлекательно. Оформить тексты, добавить ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редактирование (улучшение) дизайна и верстки

    Необходимо отредактировать блоки на странице, их расположение, размер. Так же необходимо переверстать немного будет это, и вообще по верстке посмотреть ошибки и возможность оптимизации, ускорения. По возможности нужно отрисовать несколько дополнительных страниц, элементов ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн форума IPB (оформить под стиль сайта)

    $50

    Сделать оформление Invision Power Board под стиль сайта (подробная информация в лс); не обязательно делать все элементы, достаточно сделать общую стилистику, чтобы стало понятно что это форум от конкретного сайта - ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для LP

    $50

    Дизайн для посадочных страниц и сайтов. На прикрепленный файл ушло 3 часа. Готов платить за подобные от 150 грн. Желательно дизайнер с Днепропетровска или Крыма. Денег наперед не плачу. Устал потом добиваться получения ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн главной страницы сайта

    Необходимо сделать редизайн части главной страницы готового сайта (разработать пиктограммы, шрифты, оформление). Желающие, пожалуйста, сообщите свои условия, ссылку на портфолио - вышлю краткое ТЗ со ссылкой на сайт.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад