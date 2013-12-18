Редизайн главной и прикрутить модуль Drupal 6.28

Необходимо отредактировать блоки на странице, их расположение, размер. Так же необходимо переверстать немного будет это, и вообще по верстке посмотреть ошибки и возможность оптимизации, ускорения. По возможности нужно отрисовать несколько дополнительных страниц, элементов ...