Добрый день! Есть сайт, на котором располагается несколько страниц (4). WordPress на шаблоне. Возможности шаблона практически не использовались, просто вставлялся текст. Нужно разбавить всё это дело графически, чтобы не выглядело столь непривлекательно. Оформить тексты, добавить ...
Разработка одной страницы
Уважаемые фрилансеры, добрый день.
Мне нужна разработка дизайна одной страницы для уже существующего сайта.
Цель - сделать страницу типа мини-лендинга. Т.е. с перечислением материалов, с которыми работает компания. Работать нужно начать сегодня, поэтому выбор буду делать быстро. Предпочтение отдам дизайнерам с подобными работами в портфолио.
Готова ответить на вопросы и тут, и по скайпу.
Пример интересной подачи информации - в приложенном файле Jpeg
В приложенном файле txt перечень того, что нужно будет отобразить на дизайне (.
Основная задача: сделать длинную вниз страницу для отображения разнообразности материалов, используемых компанией.
Заявки фрилансеров
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