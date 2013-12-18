Разработка одной страницы

Уважаемые фрилансеры, добрый день.

Мне нужна разработка дизайна одной страницы для уже существующего сайта.

Цель - сделать страницу типа мини-лендинга. Т.е. с перечислением материалов, с которыми работает компания. Работать нужно начать сегодня, поэтому выбор буду делать быстро. Предпочтение отдам дизайнерам с подобными работами в портфолио.

Готова ответить на вопросы и тут, и по скайпу.

Пример интересной подачи информации - в приложенном файле Jpeg

В приложенном файле txt перечень того, что нужно будет отобразить на дизайне (.

Основная задача: сделать длинную вниз страницу для отображения разнообразности материалов, используемых компанией.