Нарисовать карту со схемой проезда

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Завершен12 заявок202 просмотра

Требуется разработать 2 карты со схемами проезда. Пример http://www.tvstm.ru/contacts/

11 лет назад
Vixen84
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$70
3 дня
Отличный исполнитель, выполнил работу быстро и качественно. Заказывал схему проезда в 3d объеме.
Сотрудничеством остался доволен, работал с Максимом несколько раз.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад