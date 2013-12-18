Нужно добавить сезонную тему на сайт

Добрый день! Есть сайт, на котором располагается несколько страниц (4). WordPress на шаблоне. Возможности шаблона практически не использовались, просто вставлялся текст. Нужно разбавить всё это дело графически, чтобы не выглядело столь непривлекательно. Оформить тексты, добавить ...