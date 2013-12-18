Добрый день! Есть сайт, на котором располагается несколько страниц (4). WordPress на шаблоне. Возможности шаблона практически не использовались, просто вставлялся текст. Нужно разбавить всё это дело графически, чтобы не выглядело столь непривлекательно. Оформить тексты, добавить ...
Логотип, дизайн сайта
Необходимо сделать: логотип, дизайн сайта, фирменный стиль.
На согласование с заказчиком необходимо представить предложение по лого и эскизы дизайна.
Если предложение будет принято: будет необходим полный комплект:
логотип, фирменный стиль(брендбук), дизайн сайта landing, дизайн внутреннего интерактива ( калькуляторы, заказы и т.д.)
Разработчики сайта есть - необходим дизайн. Тематика: строительство домов из дерева, бруса.
Пример работ, на которые нужно ориентироваться rubkoff.ru, www.sddom.ru и т.д.
В эскизах нужно дерево и дома из дерева...
Эскизы и лого без предоплаты.
После принятия предложения заказчиком - сотрудничество по схеме 40/60
Срок предоставления материала 22.12.
Так же необходимо указать цену и общий срок по каждой части проекта.
Откликнувшимся пришлю более подробную информацию ( макет lending, пример лого , наименование ).
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