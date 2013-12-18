Необходимо сделать: логотип, дизайн сайта, фирменный стиль.

На согласование с заказчиком необходимо представить предложение по лого и эскизы дизайна.

Если предложение будет принято: будет необходим полный комплект:

логотип, фирменный стиль(брендбук), дизайн сайта landing, дизайн внутреннего интерактива ( калькуляторы, заказы и т.д.)

Разработчики сайта есть - необходим дизайн. Тематика: строительство домов из дерева, бруса.

Пример работ, на которые нужно ориентироваться rubkoff.ru, www.sddom.ru и т.д.

В эскизах нужно дерево и дома из дерева...

Эскизы и лого без предоплаты.

После принятия предложения заказчиком - сотрудничество по схеме 40/60

Срок предоставления материала 22.12.

Так же необходимо указать цену и общий срок по каждой части проекта.

Откликнувшимся пришлю более подробную информацию ( макет lending, пример лого , наименование ).