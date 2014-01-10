Доработать шапку сайт

Есть сайт - http://дверторгъ.рф/

Мне совершенно не нравится шапка. Я хочу, чтобы кто-то взялся доработать этот элемент.

Я не знаю, и не смогу точно и четко написать, куда и какой элемент в шапке я хочу поместить или поменять! Поэтому точного ТЗ не ждите. Есть пожелания:

1. Я хочу, чтобы расположение горизонтального меню и логотипа, было как здесь: http://dveri.com/

2. В шапке должен быть герб Москвы и фраза "Официальный поставщик для Правительства Москвы"

Цена: 30$