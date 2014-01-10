Доработать шапку сайт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок173 просмотра

Есть сайт - http://дверторгъ.рф/

Мне совершенно не нравится шапка. Я хочу, чтобы кто-то взялся доработать этот элемент.

Я не знаю, и не смогу точно и четко написать, куда и какой элемент в шапке я хочу поместить или поменять! Поэтому точного ТЗ не ждите. Есть пожелания:

1. Я хочу, чтобы расположение горизонтального меню и логотипа, было как здесь: http://dveri.com/

2. В шапке должен быть герб Москвы и фраза "Официальный поставщик для Правительства Москвы"

Цена: 30$

11 лет назад
Konsyl
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

newiy
Ирина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Ирина - очень исполнительный человек. Работает, как часы - быстро, четко, ровно. Профессиональные навыки соответствуют заявленным. Работой доволен! Создаю еще один проект для исполнителя! Рекомендую.
C Евгением легко и просто работать, Всем смело рекомендую.

Заявки фрилансеров

newiy
Ирина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад