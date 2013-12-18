Рестайлинг сайта доски объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок138 просмотров

Необходим дизайнер среднего уровня (начинающие, пожалуйста не беспокойте) для отрисовки сайта доски объявлений. Жду от вас примеры ваших работ. Для сотрудничества писать в скайп.

11 лет назад
heihachi
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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