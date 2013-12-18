Ввиду смены движка магазина требуется обновление и дизайна + его верстка, который кроме этого морально устарел. Сайт http://yimperatora.ru/ Готовы платить до 500$ (предлагайте ваши цены за дизайн + верстку). Сайт будет на движке ...
Рестайлинг сайта доски объявлений
Необходим дизайнер среднего уровня (начинающие, пожалуйста не беспокойте) для отрисовки сайта доски объявлений. Жду от вас примеры ваших работ. Для сотрудничества писать в скайп.
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