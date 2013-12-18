Ввиду смены движка магазина требуется обновление и дизайна + его верстка, который кроме этого морально устарел. Сайт http://yimperatora.ru/ Готовы платить до 500$ (предлагайте ваши цены за дизайн + верстку). Сайт будет на движке ...
Дизайн для сайта игры ultima online
Здравствуйте.
Необходимо разработать дизайн для сайта на wordpress сервера игры ultima online.
Вот что есть сейчас: http://trueuo.com
Вот то, как примерно нужно: http://www.uolife.ru
Вот то как НЕ нужно: http://uogames.ru
Дизайн ориентирован на большое количество контента, должен быть качественным, не перегруженным, производить впечатление что над ним долго и упорно работали (а не собрали как коленке как у нас сейчас).В контенте в тексте будут скриншоты которых сейчас нет, это надо учесть.
Материал сайта подается в сопровождении featured image (картиночки), это надо как-то выгодно разыграть при дизайне. Примеры картинок, сопровождающих материал присутствуют на существующем сайте.
Бюджет - 5000 рублей (комиссию по безопасной сделке оплачиваю я).
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