Дизайн для сайта игры ultima online

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок134 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо разработать дизайн для сайта на wordpress сервера игры ultima online.

Вот что есть сейчас: http://trueuo.com

Вот то, как примерно нужно: http://www.uolife.ru

Вот то как НЕ нужно: http://uogames.ru

Дизайн ориентирован на большое количество контента, должен быть качественным, не перегруженным, производить впечатление что над ним долго и упорно работали (а не собрали как коленке как у нас сейчас).В контенте в тексте будут скриншоты которых сейчас нет, это надо учесть.

Материал сайта подается в сопровождении featured image (картиночки), это надо как-то выгодно разыграть при дизайне. Примеры картинок, сопровождающих материал присутствуют на существующем сайте.

Бюджет - 5000 рублей (комиссию по безопасной сделке оплачиваю я).

WordPress
11 лет назад
live_freely
Александр 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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