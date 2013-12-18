Дизайн для сайта игры ultima online

Здравствуйте.

Необходимо разработать дизайн для сайта на wordpress сервера игры ultima online.

Вот что есть сейчас: http://trueuo.com

Вот то, как примерно нужно: http://www.uolife.ru

Вот то как НЕ нужно: http://uogames.ru

Дизайн ориентирован на большое количество контента, должен быть качественным, не перегруженным, производить впечатление что над ним долго и упорно работали (а не собрали как коленке как у нас сейчас).В контенте в тексте будут скриншоты которых сейчас нет, это надо учесть.

Материал сайта подается в сопровождении featured image (картиночки), это надо как-то выгодно разыграть при дизайне. Примеры картинок, сопровождающих материал присутствуют на существующем сайте.

Бюджет - 5000 рублей (комиссию по безопасной сделке оплачиваю я).