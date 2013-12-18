Дизайн landing page по контекстной рекламе

Требуется дизайнер для создания одностраничника (тематика: услуги по настройке ЯндексДирект). Необходимо разработать дизайн страницы (в т.ч. шапки, формы заявок, кнопок, линейки цен, отзывов, всплывающих окон формы связи) длиной приблизительно 8 экранов.

Для нас важна: работа с иконками, фотографиями и графикой из фотобанков, грамотная работа со шрифтами.

Имеется ТЗ и прототип (готовая структура и текстовый контент) в Webbuilder. Предпочтение дизайнерам, владеющим не только Photoshop , но и Webbuilder.

Требование к исполнителю: наличие портфолио, соблюдение сроков, во время работы быть на связи, помимо почты или аськи обязательно связь по скайпу, без пропаданий, пунктуальность, делать работы согласно ТЗ.

Нужен достойный кандидат, проекты появляются достаточно регулярно. Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве по созданию лендингов и мини-сайтов. Если все устроит – будем постоянными заказчиками-партнерами.

От Вас цена и сроки. (Без наличия скайпа и сроков заявки рассматриваться не будут). Давайте не транжирить время и уважать друг друга.