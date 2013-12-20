Новогоднее оформление сайта

Маргарита, отлично справилась с поставленной задачей. Вся работа выполнена в срок. На протяжении проекта отвечала на все вопросы быстро и давала отличные советы по проекту. За что большое ей спасибо. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.