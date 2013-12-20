Новогоднее оформление сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки127 просмотров

Есть готовый сайт.

Необходимо придумать новогоднее оформление для сайта.

Ссылка на сайт будет высылаться отдельно.

11 лет назад
MDXL
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$100
2 дня
Маргарита, отлично справилась с поставленной задачей. Вся работа выполнена в срок. На протяжении проекта отвечала на все вопросы быстро и давала отличные советы по проекту. За что большое ей спасибо. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Приятно сотрудничать с Максимом. Хороший заказчик, знает что хочет, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за проект. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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