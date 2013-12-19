Дизайнер сайтов

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки243 просмотра

Добрый день!

Вакансия для москвичей, поскольку работать придется на постоянной основе в офисе.

Важные характеристики:

— знание основных Adobe-программ (Illustrator + Photoshop)

— опыт работы от 2-х лет

— пунктуальность (!)

— аккуратность (!)

Оставляйте свои резюме в комметариях, в полной форме.

Обязательно укажите свои работы.

11 лет назад
ya770
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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