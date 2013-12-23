Дизайн сайта одностраничника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок148 просмотров

Требуется дизайнер для создания простого дизайна сайта одностраничника эротической направленности. Схематичный пример предоставлю. Бюджет до 40$ за дизайн этого одностраничника.

11 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ga2team
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Заказывал у Артема дизайн сайта вместе с версткой под мобильные устройства. Все было сделано в срок и в лучшем виде. Рекомендую Артема как грамотного и ответственного человека.
В очередной раз успешно поработали, все четко ,оперативно, оплата своевременная и моментальная! Прекрасный человек который знает что заказывает по четко поставленному ТЗ.... Рекомендую к сотрудничеству Дмитрия как хорошего и надежного заказчика!!!

Заявки фрилансеров

ga2team
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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