Нужно переделать дизайн меню на сайте. Меню из 4-х кнопок в столбик. Во-первых чтоб кнопки были отдельно (не соприкасались), больше по размеру, одинаковые по размеру и не оранжевые, может белые в оранжевой рамочке (можно и ...
Создание нового дизайна для сайта
Для сайта нужен новый современный дизайн HTML-5
Имя сайта во вложении.
Предложения в личку.
без репутации и успешных проектов в портфолио - мимо
оплата WMR по ЦБРФ _только_ после принятия мною результатов Вашего труда
Если в состоянии быстро и без косяков сделать новый сайт под ключ целиком - пишите.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн форума и сайта.. Форум http://forum.goldsamp.ru/ Сайт http://goldsamp.ru/Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Срочно нужно изменить: 1. Создать шапку и подвал сайта. 2. Изменение структуры сайта. 3. Уникализировать шаблон. 4. Сделать страницу каталога. Что касается оплаты пишите свои предпочтения и на основании их ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Нужно нарисовать дизайн для 9-ти сайтов заглушек игровой тематики. Структура каждой заглушки такая: http://take.ms/payle Для каждого сайта-заглушки: 1) уникальная шапка с логотипом (логотип нужно только уникализировать из существующих, ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый сайт. Необходимо придумать новогоднее оформление для сайта. Ссылка на сайт будет высылаться отдельно.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте Нужен дизайн сайта по продаже матрасов. Только главная страница. Все правки и доработки делать не нужно. Подробности исполнителю. Оплата 1500 р.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Добрый день! Вакансия для москвичей, поскольку работать придется на постоянной основе в офисе. Важные характеристики: — знание основных Adobe-программ (Illustrator + Photoshop) — опыт работы от 2-х ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайнер для создания одностраничника (тематика: услуги по настройке ЯндексДирект). Необходимо разработать дизайн страницы (в т.ч. шапки, формы заявок, кнопок, линейки цен, отзывов, всплывающих окон формы связи) длиной приблизительно 8 экранов. Для нас важна: ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходим дизайн для сайта, работающий на DLE CMS 10.1, тематика - турфирма, состоящий из главной страницы (по центру модуль бронирования), и из дополнительных страниц с контентом. Также необходимо видоизменить модуль бронирования (css ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад