Изменение шапки и подвала сайта ДЛЕ (СРОЧНО)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок276 просмотров

Срочно нужно изменить:

1. Создать шапку и подвал сайта.

2. Изменение структуры сайта.

3. Уникализировать шаблон.

4. Сделать страницу каталога.

Что касается оплаты пишите свои предпочтения и на основании их составлю бюджет. Пишите в пределах разумного, шаблон уже есть просто нужно произвести вышеуказанные работы.

11 лет назад
hristov
Денис 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Lateralus
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$45
1 день
Заказ сделан отлично, сделка состоялась успешно. Огромная благодарность дизайнеру за поддержку.
Порядочный , и адекватный заказчик. Рекомендую!=)

Заявки фрилансеров

Lateralus
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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