Нужен веб дизайнер

Что на данном этапе требуется:

1. Ваше портфолио

2. Опишите каким вы видите дизайн сервиса поставщика услуг (минимум графики, место под банеры не предусматривается,, ценим каждый свободный

сантиметр). Есть новостная лента, список заказчиков, список исполнителей (рейтинг), список выполненных работ (отзывы), отдельная страница для отслежки статуса заказа в возможностью чата, страница настройки профиля пользователя. Верхний, постоянно на виду хедер содержит: логотип, линки на страницы описанные выше, логин бокс и линк на регистрацию, меркающий конверт когда есть новые сообщения а также данные по состоянию кошелька. Футер содержит правила сайта, линк на станицу супорта и т.д.

Описание идеи должна содержать линки на примеры сайтов, не обезательно ваших, от которых мы будем отталкиватся строя наш уникальный дизайн.

3. Предпочтения по оплате ($/час)

4. Опишите свой возможности по следующим вопросам

4.1 каким свободным временем располагаете

4.2 рабочее время суток (от - до)

4.3 доступность голосовой связи по скайпу,

4.4 возможность работать удаленно через ремот десктоп