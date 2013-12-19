Нужен веб дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок270 просмотров

Что на данном этапе требуется:

1. Ваше портфолио

2. Опишите каким вы видите дизайн сервиса поставщика услуг (минимум графики, место под банеры не предусматривается,, ценим каждый свободный

сантиметр). Есть новостная лента, список заказчиков, список исполнителей (рейтинг), список выполненных работ (отзывы), отдельная страница для отслежки статуса заказа в возможностью чата, страница настройки профиля пользователя. Верхний, постоянно на виду хедер содержит: логотип, линки на страницы описанные выше, логин бокс и линк на регистрацию, меркающий конверт когда есть новые сообщения а также данные по состоянию кошелька. Футер содержит правила сайта, линк на станицу супорта и т.д.

Описание идеи должна содержать линки на примеры сайтов, не обезательно ваших, от которых мы будем отталкиватся строя наш уникальный дизайн.

3. Предпочтения по оплате ($/час)

4. Опишите свой возможности по следующим вопросам

4.1 каким свободным временем располагаете

4.2 рабочее время суток (от - до)

4.3 доступность голосовой связи по скайпу,

4.4 возможность работать удаленно через ремот десктоп

11 лет назад
rulancer7
Алексей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно видоизменить маленькое меню на сайте

    $50

    Нужно переделать дизайн меню на сайте. Меню из 4-х кнопок в столбик. Во-первых чтоб кнопки были отдельно (не соприкасались), больше по размеру, одинаковые по размеру и не оранжевые, может белые в оранжевой рамочке (можно и ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интернет магазина и иконок

    $500

    Нужно нарисовать дизайн интернет магазина главная + 5-7 страниц внутренних. Заказчику нравиться такой дизайн sony.com только светлее. Еще нужно будет нарисовать дизайн для мобильной версии и 20 иконок для категорий. Нужен хороший качественный дизайн. ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта одностраничника

    $50

    Требуется дизайнер для создания простого дизайна сайта одностраничника эротической направленности. Схематичный пример предоставлю. Бюджет до 40$ за дизайн этого одностраничника.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменение шапки и подвала сайта ДЛЕ (СРОЧНО)

    $50

    Срочно нужно изменить: 1. Создать шапку и подвал сайта. 2. Изменение структуры сайта. 3. Уникализировать шаблон. 4. Сделать страницу каталога. Что касается оплаты пишите свои предпочтения и на основании их ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать дизайн 9-ти сайтов заглушек

    $500

    Нужно нарисовать дизайн для 9-ти сайтов заглушек игровой тематики. Структура каждой заглушки такая: http://take.ms/payle Для каждого сайта-заглушки: 1) уникальная шапка с логотипом (логотип нужно только уникализировать из существующих, ...

    HTML
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад