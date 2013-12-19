Нужно переделать дизайн меню на сайте. Меню из 4-х кнопок в столбик. Во-первых чтоб кнопки были отдельно (не соприкасались), больше по размеру, одинаковые по размеру и не оранжевые, может белые в оранжевой рамочке (можно и ...
Дизайн интернет магазина и иконок
Нужно нарисовать дизайн интернет магазина главная + 5-7 страниц внутренних. Заказчику нравиться такой дизайн sony.com только светлее. Еще нужно будет нарисовать дизайн для мобильной версии и 20 иконок для категорий. Нужен хороший качественный дизайн.
Жду приблизительные цены и примеры работ (интернет магазин, мобильный сайт и иконки).
Приоритет на дизайнеров из Украины.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется дизайнер для создания простого дизайна сайта одностраничника эротической направленности. Схематичный пример предоставлю. Бюджет до 40$ за дизайн этого одностраничника.Завершен11 лет назад
Для сайта нужен новый современный дизайн HTML-5 Имя сайта во вложении. Предложения в личку. без репутации и успешных проектов в портфолио - мимо оплата WMR по ЦБРФ _только_ ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн форума и сайта.. Форум http://forum.goldsamp.ru/ Сайт http://goldsamp.ru/Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Срочно нужно изменить: 1. Создать шапку и подвал сайта. 2. Изменение структуры сайта. 3. Уникализировать шаблон. 4. Сделать страницу каталога. Что касается оплаты пишите свои предпочтения и на основании их ...Завершен11 лет назад
- $500
Нужно нарисовать дизайн для 9-ти сайтов заглушек игровой тематики. Структура каждой заглушки такая: http://take.ms/payle Для каждого сайта-заглушки: 1) уникальная шапка с логотипом (логотип нужно только уникализировать из существующих, ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый сайт. Необходимо придумать новогоднее оформление для сайта. Ссылка на сайт будет высылаться отдельно.Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте Нужен дизайн сайта по продаже матрасов. Только главная страница. Все правки и доработки делать не нужно. Подробности исполнителю. Оплата 1500 р.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Добрый день! Вакансия для москвичей, поскольку работать придется на постоянной основе в офисе. Важные характеристики: — знание основных Adobe-программ (Illustrator + Photoshop) — опыт работы от 2-х ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад