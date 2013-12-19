Дизайн лэндинговой страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок117 просмотров

Дизайн Лэндинг пэйдж для службы помощи призывникам.

Текст можно взять отсюда: http://www.prizivnik.nezevai.com/

Пример того что нравится: http://vvk-voenniy.ru

11 лет назад
Prizivnik
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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