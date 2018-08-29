Добрый день! Необходим макет хенгера, который после отправится в типографию на печать. Цель: продвижение ремонтно-отделочных услуг. Изображение: должно привлекать внимание, возможно одна сторона нейтральная,а вторая как раз с услугами от компании. Рассмотрим ...
Создать шаблон для этикеток
создать шаблон для этикеток в программе Nicelabel
Заявки фрилансеров
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